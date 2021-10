Bulldogs müssen sich Haien erneut geschlagen geben

Die Bulldogs Dornbirn musste sich den Innsbrucker Haien auch im zweiten Saison-Derby mit 6:3 geschlagen geben.

Für die Bulldogs ging es heute zum zweiten Westderby der Saison nach Innsbruck. Dabei wollten die Dornbirner Revanche für die 4:5-Niederlage im ersten Saisonduell und somit nach drei Niederlagen in Folge wieder zurück auf die Siegerstraße. Zu Beginn waren die Hausherren das etwas bessere Team - die Haie erkämpfte sich immer wieder die Scheibe und kamen zu guten Chancen. Der erste Treffer gelang jedoch den Bulldogs: Jevpalovs erzielte aus dem Slot das 0:1 (11.) Dieser Treffer nahm den Innsbruckern etwas den Schwung und die Bulldogs gingen mit der knappen Führung in die Pause.

Im zweiten Drittel erhöhte Saarinen früh auf 0:2 (21.). In weiterer Folge wog das Spiel hin und her und beide Mannschaften hatten Chancen auf den nächsten Treffer. In der 35. Minute brachten die Bulldogs den Ball nicht aus dem eigenen Drittel und Betker erzielte den 1:2-Anschlusstreffer für die Haie. Mit diesem Spielstand ging es in die zweite Pause.