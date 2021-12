Bulldogs müssen sich Bozen knapp geschlagen geben

Der Dornbirner EC kassierte im Heimspiel gegen den HCB Südtirol nach hartem Kampf eine knappe 3:5-Niederlage.

Die Bulldogs Dornbirn empfingen in der 25. Runde den HCB Südtirol. Nachdem erst am vergangenen Samstag die lange Negativserie mit einem 3:1 in Ljubljana beendet wurde, war das Ziel für heute, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Nach einem Pfostenschuss von Catenacci sorgte Ciampini kurz darauf für das 0:1 (8.). In weiterer Folge blieben die Gäste am Drücker, doch die Bulldogs überstanden auch eine Unterzahl unbeschadet. In der 18. Minute erhöhte Alberga für die Gäste in Unterzahl doch noch auf 0:2.

Dornbirn kommt zweimal zurück

Im zweiten Drittel brachte Ruzicka die Bulldogs in der 22. Minute wieder auf 1:2 heran. Doch knapp zehn Minuten später ließ Bernard Torhüter Herzog keine Chance und stellte den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Nachdem Schwinger in der 36. Minute noch die große Chance per Penalty verpasste, die Dornbirner wieder bis auf einen Treffer heran zu bringen, sorgte Suhonen kurz vor Ende des zweiten Abschnittes doch noch für das 2:3.

Bozen mit besserem Ende

In der 44. Minute gelang Macierzynski der nicht unverdiente Ausgleich. Doch die Freude bei den Bulldogs währte nicht lange, denn Plastino brachte die Südtiroler in der 49. Minute im Powerplay wieder mit 3:4 in Führung. Padakin verpasste kurz darauf die große Chance auf den Ausgleich und auch ein Powerplay konnte in weiterer Folge nicht genutzt werden. Praktisch mit der Schlusssirene gelang Findlay dann noch der Treffer zum 3:5-Endstand. Für die Bulldogs bedeutet dies bereits die 16. Niederlage in dieser Saison.