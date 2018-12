Bulldogs mit Auswärtsdoppel in Ungarn und Wien

Vor dem Beginn der zweiten Länderspielpause der EBEL duellieren sich die Dornbirn Bulldogs in der Fremde noch mit Fehérvár AV 19 und den Vienna Capitals.

In den letzten fünf Partien war Dornbirns Überzahlformation 21 Mal am Eis, ganze elf Mal klingelte es dabei im Kasten des Gegners. Eine Erfolgsquote von über 50%! Der ungarische Gastgeber Fehérvár wird sich deshalb am Freitag hüten, zu viele Strafen zu nehmen. Nur ein Punkt liegen die Magyaren hinter den Bulldogs in der Tabelle, beide bisherigen Saisonduelle gewann Fehérvár mit 3:2.

Men to watch

Die „Hot Hands“ bei den Bulldogs haben derzeit definitiv Brock Trotter und Brendan O’Donnell. Beide Stürmer wurden erst im Laufe der Saison verpflichtet, befinden sich aber trotz einiger Spiele weniger in der Topscorerliste vor Brodie Reid, Scott Timmins und Co. So spielte Brock Trotter erst 15 Partien für die Bulldogs, sammelte jedoch bereits 27 Scorerpunkte (7G/20A). Seit sieben Spielen am Stück liefert er mindestens ein Tor oder eine Vorlage ab, gegen Zagreb am Sonntag bereitete er gar fünf Treffer vor! Von den zahlreichen Assists profitiert Goalgetter Brendan O’Donnell. Allein in den letzten drei Spielen netzte er sechs Mal ein, fünf Mal davon im Powerplay.