Bulldogs kassierten klare Heimpleite gegen die Capitals

Der Dornbirner EC musste sich im heutigen Heimspiel den Vienna Capitals klar mit 0:4 geschalgen geben. Am Sonntag wartet der VSV.

Das Spiel begann dann aber leider alles andere als gut - nach nur 12 Sekunden sorgte Loney für das frühe 0:1. Und bereits in der 9. Minute erhöhte Kittinger auf 0:2. In weiterer Folge hatten die Bulldogs zweimal in Überzahl die Möglichkeit, wieder heranzukommen. Da diese Chancen jedoch ungenutzt blieben, ging es mit dem 0:2 in die erste Pause.

Capitals holen auch 2. Drittel

Im letzten Drittel versuchten die Bulldogs trotz 0:4-Rückstand noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu kommen. Am heutigen Abend fehlte neben einer guten Chancenauswertung aber auch etwas das Glück. So scheiterte Yogan kurz vor Schluss an der Stange. Am Ende kassierten die Bulldogs somit eine klare Niederlage gegen den Favoriten aus Wien. Bereits am Sonntag gibt es gegen den VSV die Möglichkeit zur Wiedergutmachung.