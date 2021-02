Bulldogs kassieren nächste Niederlage

Die Bulldogs aus Dornbirn mussten sich heute den Graz 99ers auswärts knapp mit 2:1 geschlagen geben.

Nach dem durchwachsenen Start in die Qualification Round ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute bei den Graz 99ers weiter. Dabei wollten die Gäste mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigen. Doch die Startphase gehörte den Grazern, die durch Menshikov in der 12. Minute mit 1:0 in Führung gingen - Torhüter Östlund sah dabei nicht glücklich aus. Auch in weiterer Folge kontrollierten die Hausherren das Spiel und es ging mit dem 1:0 in die erste Pause.