Bulldogs kassieren Heimklatsche gegen Graz

Der Dornbirner EC geht gegen die 99ers auf eigenem Eis mit 2:6 unter.

Kirchschläger brachte die Grazer in der sechsten Minute in Front, Schiechl erhöhte kurz vor der ersten Pausensirene auf 2:0. Im Mittelabschnitt trafen die 99ers zwei weitere Male, Ackered (29.) und Ograjensek (38./PP) sorgten für klare Verhältnisse nach zwei Dritteln.

Grafenthin erhöhte in Überzahl auf 5:0 (48.), Padakin sorgte mit seinem Tor nach 50 Minuten nur kurzfristig für Ergebniskosmetik. Denn nur knappe 120 Sekunden später stellte Gordon mit seinem Treffer im PowerPlay den alten Abstand wieder her. Vier Sekunden vor der Schlusssirene traf Hancock in Überzahl und stellte damit den 2:6-Endstand in dieser Partie her.