Bulldogs kassieren die nächste klare Pleite

Die Bulldogs aus Dornbirn mussten sich dem Villacher SV vor leeren Zuschauerrängen zu Hause klar mit 2:6 geschlagen geben.

Nach einer Druckphase der Bulldogs zu Beginn brachte Richter die Gäste aus Villach in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. In der restlichen Spielzeit des ersten Abschnittes waren es weiter die Bulldogs, die gefährlicher waren. Kurz nach dem Rückstand verhinderte nur der Pfosten den Ausgleich. Und da Pöschmann in der 19. Minute das Tor aus aussichtsreicher Position verfehlte, blieb es beim 0:1.