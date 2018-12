Bulldogs jubeln über Heimsieg

Nach der 10-tägigen Länderpsielpause feierten die Bulldogs aus Dornbirn im heutigen Heimspiel gegen die Black Wings Linz einen 4:2-Sieg.

Für den Dornbirner EC ging es nach der 10-tägigen Länderspielpause heute mit dem Heimspiel gegen die Black Wings Linz weiter. Und die Bulldogs erwischten den besseren Start: Pöschmann sorgte mit einem harten Schuss von der Seite in die Kreuzecke für das 1:0 in der 9. Minute. Die Führung hielt jedoch nur bis zur 15. Minute, als Ober nach idealer DaSilva-Vorarbeit den Ausgleich erzielte. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.

Auch im 2. Drittel gelang den Hausherren der bessere Start. Nach einer späten Strafe gegen die Linzer am Ende des 1. Drittels gelang den Bulldogs noch im Powerplay durch Dupont (22.) das 2:1. Nachdem die Linzer in weiterer Folge einige Möglichkeiten ungenutzt ließen, erhöhte McNeill mit einem Schuss von der Blauen Linie auf 3:1 (28.). Kurz darauf verpasste es Dornbirn jedoch, bei einer 5:3-Überzahl für eine Vorentscheidung zu sorgen. So ging es mit dem 3:1 in die zweite Drittelpause.