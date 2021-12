Bulldogs jubeln über klaren 5:0-Heimsieg

Der Dornbirner EC feierte im Heimspiel gegen Pustertal ein 5:0-Torfestival und kehrte somit auf die Siegerstraße zurück.

Im zweiten Drittel hatten die Bulldogs zu Beginn Glück, dass Carey das leere Tor nicht traf und eine Unterzahl-Situation unbeschadet überstanden wurde. Auf der anderen Seite nutzte Colton Beck in der 32. Minute eine doppelte Überzahl zum 3:0. Kurz vor der Pause gab es nach einem Check gegen den Kopf von Schwinger noch einmal ein Powerplay - und dieses Mal nutzte O'Donnell die Überzahl zum 4:0.

Auch im letzten Abschnitt hielt Beck seinen Kasten weiter mit starken Paraden sauber und ließ bis zum Ende keinen Treffer mehr zu. Auf der anderen Seite sorgte Macierzynski in der 54. Minute per Penalty für den 5:0-Endstand. Für Felix Beck bedeutet dieser Sieg das erste Shutout in der ICE Hockey League, für die Bulldogs den 7. vollen Erfolg.