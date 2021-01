Bulldogs jubeln auch in Bratislava

Die Bulldogs Dornbirn feierten mit dem 5:1 in Bratislava den zweiten Sieg innerhalb von nur 24 Stunden.

Nach dem gestrigen Sieg gegen den Tabellenzweiten Fehervar gingen die Bulldogs aus Dornbirn heute mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit Bratislava. Im ersten Drittel gab es auf beiden Seiten nur wenig Tormöglichkeiten. Dennoch gingen die Dornbirner in der 13. Minute durch Nilsson mit 1:0 in Führung. Viel mehr Erwähnenswertes passierte im ersten Abschnitt nicht mehr.