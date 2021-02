Bulldogs fixieren 6. Rang mit Kantersieg gegen Graz

Mit einem klaren 7:1-Auswärtssieg sicherten sich die Bulldogs Dornbirn den wichtigen sechsten Rang in der Tabelle. Rapuzzi erzielte gleich vier Treffer.

Für die Bulldogs aus Dornbirn ging es in den letzten zwei Duellen des Grunddurchgangs darum, mit zumindest einem Punkt den wichtigen sechsten Rang abzusichern. Dabei ging es heute zum Tabellen-Siebten nach Graz. Und die Bulldogs erwischten einen perfekten Start und gingen nach nur 30 Sekunden durch Rapuzzi mit 0:1 in Front. Nachdem Cameranesi (4.) rasch den Ausgleich erzielte, sorgten Jevpalovs (7.) und Yogan (9.) für einen 2-Tore-Vorsprung. Auch in weiterer Folge gab es ein offenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der ersten Pause sorgte Romig im Powerplay sogar noch für das 1:4.