Bulldogs feiern hart erkämpften Sieg beim VSV

Der Dornbirner EC jubelte beim Villacher SV über einen wichtigen 4:3-Erfolg und sicherte dadurch die Tabellenführung in der Qualification-Round ab.

Nach der Niederlage gegen Linz ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute auswärts bei Angstgegner Villacher SV weiter. Drei der vier Duelle im Grunddurchgang entschieden die Kärntner für sich. Im ersten Abschnitt waren die Gäste aus dem Ländle das deutlich bessere Team und gingen mit einem Doppelschlag von Luciani (13./PP) und Woger (14.) verdient mit 2:0 in Führung. Kurz vor der ersten Pause verpasste Luciani dann noch das 3:0 nur um Zentimeter und es ging mit dem 2:0 in die Kabinen.

Villach kommt zum Ausgleich

Im zweiten Drittel waren die Villacher besser im Spiel. Nachdem Höneckl in der 27. Minute noch gegen Ulmer rettete, gelang Fraser eine Minute später der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Hausherren übernahmen nun das Kommando und kamen in der 35. Minute durch Wolf zum Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es auch in die zweite Pause.