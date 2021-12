Bulldogs erkämpfen Sieg gegen Schlusslicht Linz

Nachdem ein Last-Second-Treffer die Bulldogs in die Overtime brachte, sorgte Häußle in der 62. Minute für den 5:4-Sieg bei den Black Wings Linz.

Ausgleich in letzter Sekunde

Nach einem zweiten Drittel mit wenig Höhepunkten, indem die Linzer erst kurz vor Schluss durch Gaffal im Powerplay erstmals in Führung gingen, glich Hancock im Schlussabschnitt (44.) wieder aus. Doch in der restlichen Spielzeit hatten die Black Wings Linz etwas mehr vom Spiel und gingen in der 52. Minute durch Smith erneut in Führung. Praktisch mit der Schlusssirene lag der Puck im Tor der Linzer und der Treffer von Hancock wurde nach kurzem Videobeweis gegeben - es ging somit in die Verlängerung. Dort sorgte Häußle in der 62. Minute für den vielumjubelten 5:4-Siegtreffer.