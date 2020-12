Bulldogs erkämpfen sich Heimsieg gegen Graz

Die Dornbirner Bulldogs machten sich mit dem knappen 1:0-Sieg gegen die Graz 99ers selbst ein Weihnachtsgeschenk.

Im letzten Spiel vor Weihnachten ging es für die Dornbirner Eishockey-Cracks heute zu Hause gegen den Tabellennachbarn aus Graz. Aufgrund der Formkurve in den letzten Spielen gingen die Bulldogs als leichter Favorit in die Partie. Das Spiel nahm dann von der ersten Minute Fahrt auf, vor allem weil die Gäste zu Beginn viel Druck aufbauen konnten. Doch Höneckl im Tor der Bulldogs hielt seinen Kasten sauber. Auch die Hausherren hatten im ersten Drittel gleich mehrere Chancen auf die Führung - dennoch ging es mit einem 0:0 in die erste Drittelpause.

Weiterhin keine Tore

Im zweiten Abschnitt änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Die Grazer versuchten Druck aufzubauen, bissen sich an der starken Dornbirner Defensive aber ein ums andere Mal die Zähne aus. Auch eine Unterzahl zur MItte des Drittels überstanden die Hausherren unbeschadet und da auch selbst weiterhin zu fahrlässig mit den Chancen umgegangen wurde, ging es auch nach 40 Minuten torlos in die Kabinen.

Im letzten Drittel hielt Höneckl weiter mit guten Paraden die 0 fest. Im Unterschied zu den ersten 40 Minuten waren die Bulldogs dieses Mal offensiv erfolgreich: Nilsson sorgte in der 48. Minute für die erlösende 1:0-Führung. Da die Bulldogs kurz darauf ein Powerplay ungenutzt ließen, blieb es bis zum Schluss spannend. Doch einmal mehr Höneckl und in der 57. die Stange verhinderten mehrfach den Ausgleich. In der 59. Minute sorgte Macierzynski mit einem Empty-Net-Treffer für das 2:0 und somit die Entscheidung.

Durch diesen Sieg verbesserten sich die Bulldogs zumindest bis zum Ende der restlichen Spiele des Abends auf den fünften Rang. Weiter geht es bereits am 26. Dezember mit dem Westderby zu Hause gegen die Innsbrucker Haie.