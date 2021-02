Bulldogs Dornbirn verlieren Westderby gegen die Haie

Die Bulldogs aus Dornbirn kassierten im Heimspiel gegen die Innsbrucker Haie eine knappe 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen.

Am dritten Spieltag der Qualifikations-Runde ging es für den Dornbirner EC heute mit dem Westderby gegen die Innsbrucker Haie weiter. Das Duell war gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen des Tabellenersten mit dem Tabellenschlusslicht. Im Spiel selbst gingen dann aber die Gäste in der 11. Minute durch Ciampini mit 0:1 in Führung. Doch die Bulldogs schlugen nur vier Minuten später durch Romig zurück.