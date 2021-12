Bulldogs beim Villacher SV ohne Chance

Die Bulldogs aus Dornbirn kassierten heute beim Villacher SV eine klare 5:1-Niederlage und somit das bereits 12. sieglose Spiel in Folge.

Für die Bulldogs ging es heute zum schweren Auswärtsspiel zum Villacher SV. Und wie schon in den letzten Wochen lief auch das erste Drittel niciht nach Wunsch. Hughes erzielte bereits in der 2. Minute das 1:0 für die Hausherren. Nach einer ungenutzten Überzahl-Situation der Dornbirner erhöhte Zauner in der 12. Minute auf 2:0. Und kurz vor dem Ende des ersten Drittels sorgte Kranstenbergs sogar noch für das 3:0.