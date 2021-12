Bulldogs auch gegen den HC Pustertal chancenlos

Die Bulldogs Dornbirn kassierten im heutigen Heimspiel gegen den HC Pustertal eine klare und verdiente 0:4-Niederlage.

Für den Dornbirner EC ging es im heutigen Heimspiel gegen den Tabellennachbarn HC Pustertal. Das Spiel begann alles andere als gut, denn die Gäste gingen bereits nach zwei Minuten durch Gerlach mit 0:1 in Führung. In weiterer Folge war den Teams deutlich die Verunsicherung anzumerken, Highlights waren Mangelware. Die beste Chance der Bulldogs vergab Padakin in der 15. Minute, als sein Schuss von der Latte abprallte.