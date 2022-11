Bürgermusik Rankweil spielte groß auf

Ehrungen und Musik-Highlights standen zum Höhepunkt auf dem Programm.

Am Ende des Jahres gibt die Bürgermusik Rankweil für die Bevölkerung schon traditionell als Highlight ein Konzert. So lud man dieses Jahr endlich wieder unter normalen Umständen und mehrjähriger musikalischer Zwangspause unter dem Titel „Rankweil plays Classics“ in den gut besetzten Rankweiler Vinomnasaal. Zum zweiten Mal hat Interims-Dirigent Jakob Ströher mit mehr als fünfzig Aktiven ein professionelles, abwechslungsreiches, eineinhalbstündiges Spitzen-Programm in den letzten drei Monaten auf die Beine gestellt und nun dem Publikum präsentiert. Die Vorbereitungen für den Höhepunkt des Vereinsjahres haben sich aber bezahlt gemacht. Begeisterte Zuhörer des Konzerts waren Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall, die Gemeinderäte Helmut Jenny mit Gattin Waltraud und Karin Reith, Seelsorger Elmar Simma, Pfarrer Walter Juen, Mesner Martin Salzmann mit Gattin Doris, Allgemeinmedizinerin Magdalena Wöß, Olina Geschäftsführer Markus Tschohl, Markus und Cilli Gstach aus Brederis und GF Margot Fischer von Griss Modefriseur Rankweil. Moderator Wolfgang Zehenter führte gekonnt durch das Highlight der Bürgermusik Rankweil. So sorgten die Rankweiler Musiker auf Amateurbasis mit den drei Aktiven Obfrauen Isolde Gögele, Susanne Entner und Eva Maria Wendlinger mit Swing-Classics, Hits von Glenn Miller sowie einer Mischung von Rock und Pop für beste Stimmung. Bei den Ehrungen – die bei der Jahreshauptversammlung im Jänner kommenden Jahres nochmals in einem würdigen Rahmen erfolgen – waren aber vorwiegend Männer an der Reihe. Bruno Hämmerle, Norbert Lins und Marion Huber erhielten für erbrachte Leistungen über viele Jahre das Verdienstehrenzeichen in Bronze vom nationalen Blasmusikverband überreicht. Die Auszeichnung in Silber auf nationaler Ebene gab es für die aktiven Vereinsmitglieder Gerald Entner, Herbert Sturn und Fredi Lins. Das Trio Markus Schieder, Martin Huber und Daniel Lins wurden seitens vom Vorarlberger Blasmusikverband mit der Bronzenen geehrt. Mit Standing Ovations wurden die Aktiven der Bürgermusik Rankweil von den Besuchern verabschiedet. Der Nachwuchs der Bürgermusik spielt dann am 11. Dezember auf. Die Rankler Juniors und die Jugendkapelle Rankweil laden ab 17 Uhr zum Adventskonzert in das Rankweiler Vereinshaus.