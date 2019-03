Bürgermeisterwechsel in der Innerbrazer Gemeindestube

Nach sieben Jahren Amtszeit übergibt Eugen Hartmann in jüngere Hände.

Die Klostertalhalle wurde kurzerhand in ein Sitzungszimmer umfunktioniert und viele Gäste nahmen Platz. Sie kamen um dem Bürgermeisterwechsel beizuwohnen. Nach sieben Jahren Amtszeit verkündete Eugen Hartmann seinen Rücktritt aus der Gemeindepolitik und hielt eine kurze Rückschau. „Ich bin Ich geblieben, bin mir selbst treu geblieben“, umrahmte er die Geschehnisse rund um seine Amtszeit. Als großes „Schaffen“ muss hier der Bau des Gemeindezentrums mit Kinderhaus, Gemeindeamt und Musikproberaum erwähnt werden. Stolz blickte er auch auf den hohen Standard der Bildung in der Gemeinde hin. „Wir hatten spannende und bunte Teamsitzungen“, erläuterte er die mit hohem Level geführten Gemeindevertretersitzungen und betonte, dass es nie eine „Ich-AG“ gegeben hat und betonte den respektvollen Umgang untereinander.

In seinem Resümee bedankte er sich bei allen für die Unterstützung, das Vertrauen und den Respekt. Eugen Hartmann, nun Altbürgermeister, hat diesen Weg vor drei Jahren in der Gemeindevertretung deklariert. Im vorzeitigen Rücktritt, im nächsten Jahr finden Gemeindewahlen statt, sieht er das Privileg, die Gemeinde in geordneten Verhältnissen an den designierten Nachfolger Hans-Peter Pfanner übergeben zu können. Bei der anschließenden Wahl durch die Gemeindevertreter war dann die Sache klar. Mit Hans-Peter Pfanner wurde ein lässiger und umsichtiger Nachfolger, ein toller Mensch gewählt. Die Wahl des Vizebürgermeisters fiel ebenfalls klar auf Thomas Bargehr. Bezirkshauptmann Johannes Nöbl vereidigte die zwei Neugewählten mit der Ablegung des Gelöbnisses nach §64 Gemeindegesetz und wünschte ihnen viel Erfolg für ihre Amtszeit. „In einem solchen Spannungsfeld zum Wohle der Bevölkerung zu handeln ist eine große Herausforderung. Bürgermeister und Vizebürgermeister zu sein heißt Bürgernähe walten zu lassen. Sie sind die Vertretung der Gemeinde nach außen“, so Nöbl in seiner Ansprache.