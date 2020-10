Bürgermeisterbaum in Hörbranz

Hörbranzer Feuerwehr leistet unter den Klängen des Musikvereins Millimeterarbeit

Einen dichtgedrängten Terminkalender dürfte der neue Bürgermeister von Hörbranz, Andreas Kresser, seit einigen Tagen haben. Erste Gemeindevertretersitzung, Wahl des Vizebürgermeisters, Bürgermeisterangelobung durch den Bezirkshauptmann, der erste Arbeitstag im Büro, Gespräche mit Bürgern, Vereinen und Obleuten und vieles mehr. Damit auch weithin sichtbar ist, wo der Bürgermeister wohnt, ist es in Hörbranz Tradition, dass die Feuerwehr ihrem „obersten“ Feuerwehrmann im Dorf einen Bürgermeisterbaum aufstellt. Darum wurde letzte Woche bei widrigem Wetter von der Feuerwehr Hörbranz unter ihrem Kommandant Hubert Schreilechner ein stolzer, über 17m hoher Baum fachgerecht gefällt und für sein weiteres Amt hergerichtet. Am Dienstag war es dann soweit und der Bürgermeisterbaum wurde an seinen neuen Platz gebracht. Dabei bewiesen die Hörbranzer Wehrmänner ihr Fingerspitzengefühl. Links und rechts dürften gerade noch gefühlte Zentimeter zu Zäunen und Hauseinfahrten vorhanden gewesen sein. Vor den Augen des neuen Bürgermeisters, einigen Gemeindevertretern und zahlreichen Zaungästen wurde der Baum sicher und unversehrt in einer spektakulären Aktion in das vorbereitete Fundament eingesetzt. Von der Parzelle Berg wurde der Kranz gefertigt, der die erste Amtsperiode anzeigt. Der Musikverein Hörbranz überbrachte seine musikalischen Glückwünsche und Andreas Kresser wurde eingeladen, mit Taktstock seinen ersten Marsch zu dirigieren. Am neuen Standort des Bürgermeisterbaumes konnte man sich noch mit warmen Getränken stärken.