Bürgermeister Sprechstunde in Außerbraz

Bludenz. Das im Frühsommer gestartete Sprechstundenformat „Treffpunkt Bürgermeister“ wird fortgesetzt.

Der Bürgermeister Simon Tschann verlegt seine Sprechstunde einmal monatlich in einen Bludenzer Stadtteil. Der nächste Termin findet am Dienstag, 13. September von 16 bis 18 Uhr, im Kindergarten Außerbraz statt.

Der Bürgermeister Simon Tschann will vermehrt raus aus dem Rathaus und hinein in die Bludenzer Stadtteile. Seine wöchentlichen Sprechstunden, die normalerweise in seinem Büro stattfinden, wurden seit dem Frühjahr 2022 nun einmal im Monat an wechselnden Orten im gesamten Stadtgebiet veranstaltet.