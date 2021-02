Bürgermeister Kresser abgesetzt

Symbolisch wurde dem neuen Hörbranzer Bürgermeister von den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien der Gemeindeschlüssel abgenommen

Nur kurz währte die Amtszeit des neuen Bürgermeisters Andreas Kresser. Am Gumpigen Donnerstag tauchten, natürlich unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen, die Hörbranzer Raubritter und die Leiblachtaler Schalmeien ausnahmsweise mit FFP2-Masken bewaffnet vor dem Gemeindeamt auf und forderten, bestimmt aber mit Abstand, den Gemeindeschlüssel. Was sonst unter reger Teilnahme der Bevölkerung am Kirchplatz zelebriert wird, wurde auf Grund der aktuellen Situation im kleinsten Kreise aber unter den Augen von VVF Präsident Michel Stocklassa durchgeführt. Auch musste Andreas Kresser noch nicht wie sein Vorgänger die Jahre davor die Suppe ausgeben, die er sich selbst eingebrockt haben könnte.