Bürgermeister entmachtet

Die Schliefer-Fasnatzunft übernahm am Faschingsdienstag kurzerhand die Macht in der Hofsteiggemeinde.

Der letzte Tag der närrischen Saison hatte es in der Hofsteiggemeinde noch einmal in sich. Schon traditionell startete das Programm am Faschingsdienstag bereits am Vormittag, als der Bürgermeister durch die Schliefer-Fasnatzunft symbolisch seines Amtes enthoben wurde. In Begleitung zahlreicher Ehrengäste trafen der aktuelle Oberschliefer Michael Hug und Zunftmeister René Winkel im Rathaus beim Gemeindeoberhaupt Thomas Schierle und dessen Gemeinderäten ein, um diese gemeinsam mit der Kindergartenschar und zum Sound der „Luterachar Hosakrachar“ Richtung Gemeindesaal zu begleiten. Dort wurde die bunte Schar bereits von zahlreichen Schaulustigen, die sich über ein unterhaltsames Programm freuen durften, empfangen.