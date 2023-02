Bürgermeister-Absetzung in Lochau: Jetzt regieren die „Rockabillys“ vom Berg

Lochau. Die „Berger Rockabillys“ mit ihrem Faschingszunftbürgermeister Roman Rist haben bei der traditionellen Bürgermeister-Absetzung mit der Übernahme des Gemeindeschlüssels auch die „Regierungsgeschäfte“ in der Bodenseegemeinde Lochau übernommen.

Nach der närrischen Stürmung des Gemeindeamtes erfolgte die „Überstellung“ des kurzerhand entmachteten Bürgermeisters Frank Matt samt seinen Gemeinderäten, mit Vizebürgermeister Christophorus Schmid, Richard Faisst und Petra Rührnschopf von den „Schwarzen“ sowie Frank Matt, Judith Wellmann und Thomas Guschl von den „Grünen“, zur stimmungsvollen „Verurteilung“ in die alte Festhalle.

Schräge Guggamusik, lautstarke ORE-ORE-Rufe und viel Applaus begleitete die stimmungsvolle Verurteilung der stilvoll maskierten, höchsten Lochauer Gemeindeverantwortlichen samt einigen harten „Verfügungen“ rings um den „Lochauer Kinderfasching“ und darüber hinaus. Im Mittelpunkt natürlich der grüne Bürgermeister a.D., bekannt als vielseitiges, oft unsichtbares „Naturtalent“ in seiner Amtsführung. So war zu hören, dass er als Bausachverständiger, Parkplatzsheriff, Klimaaktivist, Geologe, Immobilienmakler oder Augenarzt, und so ganz nebenbei auch „Bürgermeister“ Tag und Nacht überaus aktiv ist. Ore, Ore!