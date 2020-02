Bürgermeister-Absetzung in Lochau: Jetzt regieren die „Bäumler Steampunks“

Lochau. Die „Bäumler Steampunks – Gang of Lochau“ mit ihrem „Bürgermeister“ Stefan Pienz übernahmen heute bei der traditionellen Bürgermeister-Absetzung mit der Übernahme des Gemeindeschlüssels auch die „Regierungsgeschäfte“ in der Bodenseegemeinde.

Ore-Ore, Ruggi-Ruggi-Hoo, Gwigga-Gwigga-Hoo und viel Applaus begleitete die stimmungsvolle Verurteilung. Im Mittelpunkt einer PowerPoint-Präsentation standen künftige Amtshandlungen und Verfügungen der neuen „Gemeinderegierung“ und so manche Vorschläge für eine bessere Gemeindepolitik in Bezug auf die Themen Feuerwerksverbot, Strandbad NEU, Festhalle NEU, Wohnen in Lochau, Finanzverwaltung Leiblachtal, Feuerwehrauto NEU, Neos in Lochau, Asyl für die Kickl-Polizei-Pferde oder die Verwendung des neuen Gemeinde-Logo.

Jetzt regieren in der Bodenseegemeinde „Bäumler Steampunk – Gang of Lochau“ und laden zu den verschiedensten Veranstaltungen. Besondere Höhepunkte sind hier der traditionelle Zunftball am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr in der Festhalle, der große internationale Lochauer Faschingsumzug am Sonntag, 16. Februar, um 13.30 Uhr, das närrische „Oldie-Mitanand-Faschingskränzle“ der Gemeinde am Donnerstag, 20. Februar, ab 14 Uhr im Pfarrheim oder die Feuerwehr-Blaulicht-Party am Freitag, 21. Februar, ab 20 Uhr im Gerätehaus. Ore, Ore – da muss man doch dabei sein!