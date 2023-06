Bürger übernehmen Verantwortung

In fünf Vorderwaldgemeinden gehen 2023 Bürgerkraftwerke in Betrieb.

Die Bürgerbeteiligung war ein voller Erfolg: alle angebotenen Sonnenscheine wurden von Bürgerinnen und Bürgern erworben. Die Gemeinden boten insgesamt 481 Sonnenscheine an, um sich an den PV-Anlagen zu beteiligen. Mit einem Betrag von 500 Euro konnten Interessierte für die Dauer von 10 Jahren ein Photovoltaik-Modul auf Basis eines Mietkaufes erwerben. Mit den laufenden Erträgen aus der Ökostromproduktion werden an die Bürgerinnen und Bürger jährlich 60 Euro in Form von Bregenzerwald Gutscheinen für die Dauer von 10 Jahren ausbezahlt. Mit Ende Mai 2023 waren alle Sonnenscheine vergeben und die Umsetzung der Anlagen damit gesichert.