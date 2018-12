Budget-Streit: ORF soll noch bis zu 20 Millionen Euro einsparen

ORF-Chef Alexander Wrabetz kämpft mit Gegenwind aus dem Stiftungsrat. Das Budget 2019 wurde am Montag im Finanzausschuss nicht zur Beschlussfassung im Plenum am Donnerstag empfohlen. Grund war APA-Informationen zufolge, dass Wrabetz zu zusätzlichen Einsparungen - im zweistelligen Millionenbereich - aufgefordert wurde.

Es geht um zusätzliche 10 bis 20 Millionen Euro an Einsparungen, war nach der Sitzung zu hören. ÖVP-Freundeskreisleiter Thomas Zach will keine Zahlen bestätigen und überhaupt nichts von der vertraulichen Sitzung berichten. Im APA-Gespräch hält er aber fest: “Wir brauchen mehr Mittel fürs Programm. Die Gebührenzahler sind daran interessiert, dass ihr Geld dort hinfließt – und nicht in veraltete Strukturen.” Nachdem der Finanz- und Stellenplan “in Zahlen gegossene Unternehmenspolitik” sei, müsse sich diese Zielsetzung dort eben wiederfinden.