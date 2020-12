Budget 2021 der Marktgemeinde Hörbranz

Gemeindeinformation zum Budgetvoranschlag 2021

In der Gemeindevertretungssitzung am 16. Dezember 2020 hat die Marktgemeinde Hörbranz den Voranschlag für 2021 beschlossen.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen wurde ein richtungsweisendes Budget aufgestellt, wenngleich, wie das in schwierigen Zeiten oft ist, man auch auf Reserven zurückgreifen muss, sofern nicht – wie schon angekündigt – noch Finanzspritzen von Bund und Land an die Gemeinden ergehen. Konstruktive Verhandlungen mit allen Fraktionen im Finanzausschuss und im Gemeindevorstand bildeten die Grundlage für den Budgetbeschluss der Gemeindevertretung.

„Hörbranz soll sich positiv weitentwickeln. Mit diesem Budget wurden die Voraussetzungen geschaffen. Es handelt sich ein Stück weit um ein Übergangsbudget. Einiges, wie beispielsweise das notwendige Projekt rund um die Trinkwasserbrunnen- und Pumpwerkerneuerung für satte 1,8 Millionen Euro ist bereits in der Vorperiode geplant worden und muss nun zur Umsetzung gelangen. Andere zukunftsweisende Budgetpositionen tragen bereits die Handschrift der neuen Regierung.“, so Bürgermeister Andreas Kresser.

So sind im Budget Investitionen in die junge Generation vorgesehen. Die Volksschule soll neue, ergonomische Tische und Stühle für alle Klassen bekommen. Die alten Möbel sind unglaubliche 65 Jahre alt. „Wir haben es überprüft und diese sind schon abgeschrieben“, erklärte der Neo-Bürgermeister schmunzelnd den Gemeindevertretern.

Im Bereich des Schulzentrums sind Bedarfserhebungen und eine Machbarkeitsstudie als Grundlage für weitere Entscheidungen vorgesehen (Turnhallenerneuerung, Mittagsbetreuung etc).

Im Bereich der frühen Bildung (Kindergarten, Spielgruppen) liegt der Schwerpunkt auf einer höchstmöglichen Qualität der pädagogischen Arbeit. Die Kosten sind hier in den letzten Jahren aufgrund der hohen Nachfrage und der erfreulicherweise hohen Kinderzahlen immens angestiegen.

Der Klimawandel ist ein großes gesellschaftliches Thema. Dem hat sich gerade eine Gemeinde in einer Vorbildfunktion anzunehmen. Die gesamte Gemeindestraßenbeleuchtung, die die Lebensdauer erreicht hat, hohen Stromverbrauch erzeugt und immense Wartungskosten verursacht, wird innert der nächsten zwei Jahre auf eine energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt. Das Musikprobelokal soll zudem mit einer durch das Land stark geförderten Photovoltaikanlage ausgestattet werden. – Ein Schritt in Richtung Energieautonomie .

Ein gewichtiges Wort hat die Gemeinde auch bei der Nachnutzung des Salvatorkollegs. Intensive Gespräche wurden hier bereits aufgenommen. Ziel ist es, eine Quartiersentwicklung rund um das Areal zu machen. Einer verdichteten Wohnnutzung, wie schon angedacht, wird vom neuen Bürgermeister und dessen Fraktion eine Abfuhr erteilt. Auch mit dem Land sei man in dieser Sache schon in Beratungen. Auch dafür wurden im Budget 2021 entsprechende finanzielle Mittel vorgesehen. „Hoffentlich sehr bald wird es hierzu schon mehr Informationen geben können“, so Kresser.