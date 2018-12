58 Mio. Euro: Hohenems investiert in Bildung und Stadterneuerung

Das kommende Budgetjahr 2019 steht in Hohenems ganz im Zeichen von Zukunftsinvestitionen. Die Projekte Volksschule Schwefel und Kunsteisbahn gehen in eine weitere entscheidende Phase: das Projekt Kindergarten Erlach und der Start der Erneuerung der Spielerstraße stehen bevor.

Mit großer Mehrheit von 29:7 Stimmen (Gegenstimmen: Emsige & Grüne, SPÖ) ist das Budget auch in der Stadtvertretungssitzung vom Dienstag, dem 18. Dezember 2018, angenommen worden. Der Umsetzung der erneut zahlreich geplanten Projekte steht somit nichts mehr im Wege.

Rund 16,9 Millionen Euro nimmt die Stadt Hohenems für Investitionsprojekte in die Hand. Außerdem gelingt es, aus der laufenden Gebarung einen Überschuss von drei Millionen Euro zu erwirtschaften. Die Investitionsschwerpunkte liegen mit der Volksschule Schwefel, der Sanierung der Turnhalle der Mittelschule Herrenried, und dem Bau eines neuen Kindergartens für die Ortsteile Erlach, Ober- und Unterklien, klar im Bereich der Bildung. Aber auch in die Verbesserung der Sportinfrastruktur und die Stadterneuerung wird kräftig investiert.

„In die nächste Phase geht kommendes Jahr unser Glanzstück: die neue, topmoderne Volksschule im Schwefel, die mit ihrem inklusiven Charakter, zwölf Klassen, einer mehrfach nutzbaren Turnhalle und auch als öffentlich zugängliche Sportanlage die Lebensqualität im ganzen Stadtteil Neunteln deutlich steigern wird. Rund 7,35 Millionen Euro investieren wir hier im Jahr 2019. Das ist bestens angelegtes Geld: Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Nicht nur für die Bildung, auch für das Sportwesen zentral wird dann die Sanierung der Mittelschule Herrenried: 1,7 Millionen Euro nehmen wir hier in die Hand“, zeigt sich Bürgermeister Dieter Egger stolz über diese Vorzeigeprojekte.