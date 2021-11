Buchtipps: "Lewis Hamilton" und "Grand Prix Story 50"

Formel 1 - Fans haben hier die Qual der Wahl: Einerseits die Biografie von Lewis Hamilton, andererseits die Highlights aus 50 Jahren Grand Prix-Geschichte.

Diese und noch weitere Titel finden Sie in der Buchhandlung "Das Buch" im Messepark.

Lewis Hamilton

Die Biografie

Das schillernde Porträt einer Formel-1-Legende. Die Erfolge von Lewis Hamilton lassen sich nur in Superlativen messen. Er hat sich so viele WM-Titel wie Michael Schumacher erkämpft, die meisten Grand-Prix-Siege eingefahren und wurde mit mehr Ehrungen überhäuft als jeder Motorsportler vor ihm. Der 1985 geborene Brite erhielt von seinem Vater in weiser Vorausschau den Nachnamen des legendären Sprinters Carl Lewis als Vornamen und erkämpfte sich mit gerade einmal 23 Jahren den ersten Weltmeistertitel. Durch seinen riskanten Fahrstil lockt er bei den Formel-1-Übertragungen Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme, die gebannt seinen Manövern folgen. Doch wer ist Lewis Hamilton wirklich? Frank Worrall zeichnet das packende Porträt eines weltberühmten Motorsportlers, der durch seine markigen Sprüche oftmals für Empörung sorgt, aber zeitgleich vegane Ernährung und Tierschutz propagiert