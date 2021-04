Buchtipp: "Weisheit to go"

"Das Buch" präsentiert: "Weisheit to go" von Albert Kitzler - jetzt bestellen!

Unterwegs mit den großen Denkern der Antike: Wie schon der erfolgreiche Vorgängerband "Philosophie to go", so verknüpft auch "Weisheit to go" die Erfahrungen der Menschen von heute mit der Weisheit bedeutender antiker Philosophen aus Ost und West