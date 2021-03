Buchtipp: Rote Wand - Das Kochbuch

Das Gastaus und Hotel "Die rote Wand" in Lech am Arlberg hat ein Buch mit 130 leckeren Rezepten herausgebracht. Jetzt bei "Das Buch" versandkostenfrei online bestellen.

Die rote Wand ist ein außergewöhnliches Gasthaus und Hotel in Lech am Arlberg. Kulinarik wird hier großgeschrieben! Vom perfekten Frühstück über das klassische Wirtshausessen bis zum grandiosen Fondue. Dieses Buch feiert alle Küchen der roten Wand, mit mehr als 130 Rezepten. Eine Liebeserklärung an die alpine Küche.