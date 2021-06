Buchtipp: Pippi Langstrumpf

Das darf in keinem Kinderzimmer fehlen: "Pippi Langstrumpf" von Astrid Lindgren. Jetzt bei "Das Buch" versandkostenfrei online bestellen.

Als Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf in die Villa Kunterbunt einzieht, staunen Tommy und Annika nicht schlecht. Denn Pippi hat nicht nur einen ganzen Koffer voller Goldstücke, ein Pferd und einen Affen - sie ist auch das stärkste Mädchen der Welt und macht, was sie will.