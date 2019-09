Buchstabenzauber

Wie Sie Ihr Kind fürs Lesen begeistern - Vom beliebten Moderator aus 'Die Sendung mit der Maus'.

Christoph Biemann ist allen Eltern, Großeltern und Kindern aus "Die Sendung mit der Maus" bekannt und hat das unglaubliche Talent, komplizierte Dinge einfach darzustellen. Für Alt und Jung ist er mit seinem grünen Pulli wie ein sonntägliches Familienmitglied. Kinder fürs Lesen zu begeistern, ist ihm ein persönliches Anliegen und so erklärt er in diesem Buch gemeinsam mit Thomas Montasser, wie Eltern es endlich schaffen können, ihr Kind in die wundervolle Welt des Lesens zu entführen.