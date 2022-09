Buchpräsentation Endstation Braz

Andreas Gaßner und Christof Thöny stellten ihr gemeinsames Buch im Bahnhof Braz vor.

Als letzte Station an der Bergstrecke der Arlbergbahn wurde am Bahnhof Braz bis Sommer 2021 der Betrieb mit Personal abgewickelt. Der Brazer Fotograf Andreas Gaßner hat während der letzten Monate des aufrechten Betriebes die Fahrdienstleiter und Arbeiter begleitet und eine umfangreiche Fotodokumentation geschaffen. „Ich habe Kontakte mit den diensthabenden Fahrdienstleitern geknüpft und sie in ihrer Arbeit mit meinem Fotoapparat begleitet“, erzählt Andreas Gaßner, selbst bis zu seiner Pensionierung bei der ÖBB beschäftigt gewesen. Diese Bilder sind beeindruckende Zeitdokumente einer zu Ende gegangenen Epoche an der Arlbergbahn und geben Einblicke in das Arbeitsgeschehen der letzten Fahrdienstleiter an der Arlbergbahn. Im Buch „EndStation Braz“ – Die letzten Fahrdienstleiter an der Arlbergbahn werden diese Dokumentationen mit informativen Texten und Interviews von Christof Thöny ergänzt. Die Buchpräsentation wurde von einer kleinen Fotoausstellung begleitet. Diese kann am Freitag, 30. September von 16 bis 19 Uhr bei einem weiteren Tag der offenen Tür besichtigt werden.