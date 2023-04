Buchautorin Sophia Dünser erzählt Alltags-Geschichten

Die Röthnerin hat im Sennhof Brederis aus ihren beiden Kunstwerken den Kids vorgelesen.

RANKWEIL. Die Röthnerin Sophia Dünser (29) hat im Sennhof in Rankweil-Brederis mehr als zwei Stunden aus ihren zwei Bücher „Himbeerschnitte und Holundereis“ und „Geschichten aus dem Hühnerstall“ die wichtigsten Passagen erzählt und souverän vorgetragen und die vielen Kinder vor Ort bestens unterhalten. Am Ende der Veranstaltung rund um Ideen fürs Osternest hat die Autorin für Backrezepte-Kochbücher und Kinderbücher noch die separaten Autogrammwünsche erfüllt und die frisch gekauften Bücher signiert. Das Schreiben eines Buches hat Sophia Dünser schon lange in den Bann gezogen und man wird noch vieles Neues über die BHS- und NMS-Lehrerin Feldkirch hören und lesen. „Ich schreibe mit viel Begeisterung und Herzen über all jene Dinge, die mich am glücklichsten machen“, so Sophia Dünser. Für die Pädagogin sind solche Auftritte mit den Kindern und Jugendlichen in Zukunft wie eben zur Premiere im Sennhof Rankweil noch weitere in Planung. Die jungen Menschen waren auf alle Fälle von der professionellen Abwicklung in der Praxis begeistert.VN-TK