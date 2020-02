Buchar Lumpa laden zur Fasnat für Kinder

Buch. Diesen Sonntag stehen die Kids im Mittelpunkt bei der Fasnatzunft.

Während im Vorjahr über tausend Mäschgerle und Besucher das 15-jährige Jubiläum der Fasnatzunft Buch in der Berggemeinde feierten, gibt es heuer eine weit kleinere Veranstaltung. Dabei stehen die Kleinsten besonders im Mittelpunkt. „Wir möchten dem närrischen Nachwuchs das Brauchtum aktiv vermitteln“, erklärt Zunftmeister Jürgen Winder. Bis vor ein paar Jahren wurde die Kinderfasnat im Zweijahres – Rhythmus organisiert. Nun soll das bunte Treiben wieder mehr Zulauf erleben. So laden die Buchar Lumpa am kommenden Sonntag ab 15 Uhr zum „Buschelbinden“ unter Anleitung, nachdem diese Tätigkeit früher besonders aktiv im Ort betrieben wurde.