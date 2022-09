Buccaneers gegen Saints: Keilerei auf dem Feld

NFL-Superstar Tom Brady erlebte trotz des 20:10 gegen die New Orleans Saints ein lange Zeit frustrierendes zweites Saisonspiel mit den Tampa Bay Buccaneers.

Emotionen gehen hoch

self all Open preferences.

Der erfolgreichste Quarterback der Geschichte fand bis weit ins letzte Viertel hinein kaum vernünftige Anspielstationen, schrie seine Mitspieler an und warf Tablets durch die Gegend. Die Emotionen zwischen den rivalisierenden Teams sorgten zudem für eine durch einen Brady-Kommentar ausgelöste Schubserei unter vielen Spielern, in deren Folge Mike Evans von den Bucaneers und Saints-Profi Marshon Lattimore im letzten Viertel vom Platz flogen. Danach warf Brady doch noch einen Touchdown-Pass und freute sich über einen abgefangenen Pass seiner Abwehr, der bis in die Endzone der Saints getragen wurde.

Keilerei in der NFL































© USA Today Sports

self all Open preferences.

Zwei Touchdowns für Amon-Ra St. Brown bei NFL-Sieg

Amon-Ra St. Brown hat in der NFL im zweiten Saisonspiel den dritten Touchdown erzielt und beim Sieg seiner Detroit Lions seine persönliche Erfolgsserie ausgebaut. Saisonübergreifend kommt der 22 Jahre alte Football-Profi mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater nun auf acht Touchdowns in den vergangenen sechs Spielen. In seinem Alter haben das vor ihm nach Angaben der Lions nur zwei andere Spieler in der NFL-Geschichte geschafft: Randy Moss und Rob Gronkowski. Beim 36:27 gegen die Washington Commanders fing St. Brown am Sonntag neun Pässe für insgesamt 116 Yards und trug den Ball zudem über insgesamt 68 Yards.

self all Open preferences.

Jaguars vs. Colts

Die Jacksonville Jaguars holten beim 24:0 gegen die Indianapolis Colts ihren ersten Saisonsieg, auch die New England Patriots haben nun einen Saisonsieg und bezwangen die Pittsburgh Steelers 17:14.

Jets drehen das Spiel

Die notorisch erfolglosen New York Jets drehten ihr Spiel gegen die Cleveland Browns in den letzten zwei Minuten und machten aus einem 17:30 noch ein 31:30 und holten den Sieg. Auch die Miami Dolphins holten einen großen Rückstand auf: Beim 42:38 gegen die Baltimore Ravens lagen sie noch im letzten Viertel mit 21 Punkten in Rückstand. Tua Tagovailoa kam dabei auf überragende sechs Touchdown-Pässe für die Dolphins.

Raiders geben Spiel aus der Hand

Die Las Vegas Raiders haben in der NFL einen sicher geglaubten Sieg in einer wilden Partie noch aus der Hand gegeben. Trotz einer 20:0-Halbzeitführung verloren die Raiders am Sonntag nach Verlängerung noch 23:29 gegen die Arizona Cardinals. Nie zuvor hatten die Raiders nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP eine 20-Punkte-Führung in der National Football League noch hergegeben. Erst mit dem letzten Spielzug glichen die Cardinals aus und erzwangen die Verlängerung. Ein fallengelassener Ball sorgte da dann für die Entscheidung, als die Cardinals ihn in die Endzone trugen.

self all Open preferences.

49ers bezwingen die Seahawks

Quarterback Trey Lance hat sich den Knöchel gebrochen und wird den San Francisco 49ers für den Rest der Saison fehlen. Das sagte Trainer Kyle Shanahan am Sonntag nach dem 27:7 gegen die Seattle Seahawks. Jimmy Garopplo, der seinen Stammplatz im Sommer verloren hatte und nur noch die Nummer zwei war, ersetzte Lance gegen Seattle und wird nun wieder der Stamm-Quarterback für San Francisco. Lance hatte sich schon beim zweiten Angriff verletzt.

self all Open preferences.