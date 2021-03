Bub hängt zwei Minuten an einem Sessellift

Diese dramatischen Szenen spielten sich in der kanadischen Provinz Saskatchewan ab.

Der 12-Jährige rutschte - mit seinem Snowboard an den Füßen - aus dem Sessellift und konnte sich in letzter Sekunde noch festhalten. Rund zwei Minuten klammerte sich Liam an einer Stange fest, bis er in der kanadischen Provinz Saskatchewan die Bergstation erreichte. Der junge Bub hatte Glück im Unglück. Er kann sich festhalten bis der Sessellift in der Bergstation ankommt und er anschließend erschöpft am Boden liegen bleibt.