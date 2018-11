BTV erwartet heuer Gewinnsprung von 25 bis 39 Prozent

Die zur 3-Banken-Gruppe gehörende Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) hat im laufenden Geschäftsjahr nach drei Quartalen im Vergleich zur Vorjahresperiode eine Steigerung beim Gewinn um 23,5 Prozent verzeichnet.

Der Periodenüberschuss vor Steuern stieg demnach um 20,9 Mio. von 89 Mio. auf 109,9 Mio. Euro, teilte das Institut am Dienstag mit. Mit Quartalsabschluss zum 30. September seien “alle wesentlichen Kennzahlen” der Bank im Plus, hieß es. Das Eigenkapital wuchs im Vergleich zum 30. September 2017 um 178 Mio. auf 1.546 Mio. Euro. Derzeit seien 7,7 Mrd. Euro Finanzierungen an Kunden vergeben, das entspreche einem Plus von 419 Mio. Euro zum Vorjahr. Die betreuten Kundengelder stiegen um 532 Mio. Euro auf 14,3 Mrd. Euro.