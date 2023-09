Brutaler Serienmord in Ruanda: Er vergrub Leichen in Küche

In Ruanda hat sich ein schockierender Fall von Serienmord ereignet. Die Polizei entdeckte in der Küche eines Verdächtigen mehr als zehn Leichen, die dort verscharrt und teilweise mit Säure übergossen wurden.

Nach Angaben der örtlichen Polizei hatte der 34-jährige Verdächtige seine Opfer, sowohl Männer als auch Frauen, in Bars kennengelernt und sie dann in sein Mietshaus am Stadtrand von Kigali gelockt. Dort entledigte er sich ihrer Telefone und anderer persönlicher Gegenstände, bevor er sie erdrosselte und ihre Leichen in einer Grube in seiner Küche vergrub.