Brutaler Schläger verurteilt

Feldkirch - Neunfach Vorbestrafter trat am Boden liegenden Opfer mehrfach ins Gesicht.

Der 47-jährige hat neun Vorstrafen, nun kam eine zehnte dazu. Und zwar wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Anlass war eine Diskussion rund ums Rauchverbot in einem Bregenzer Innenstadtlokal im Sommer dieses Jahres. Der Türsteher hatte den Mann auf das Rauchverbot aufmerksam gemacht und den Gast nach draußen gebeten. Weil es im Lokal laut war, sprach der Türsteher ebenfalls laut. „Schrei mich nicht so an und spiel Dich nicht so auf!“, beschwerte sich der Gast. Danach folgte eine Schlägerei, bei welcher der Türsteher zu Boden ging. Der Gast trat auf den Mann ein, brach ihm die Nase und fügte ihm Prellungen und Abschürfungen zu.