Brutaler Raubüberfall in Rankweil - 84-Jähriger schwer verletzt

Die Tat geschah in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr. Die Täter warfen eine Decke auf den 84-Jährigen, der auf der Couch schlief. Dann prügelten sie so stark auf ihn, dass er mehrere Rippenbrüche erlitt.

Die mutmaßlichen Täter, zwei rumänische Staatsangehörige (17 und 44 Jahre alt) gingen auf Diebestour in Rankweil. In einem Gartenhaus fanden sie Beil und Hammer und brachen in das daneben befindliche Wohnhaus über die Terrassentüre ein.