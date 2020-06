Brutale Messerattacke heute vor dem Schwurgericht

24-Jähriger wird laut Gutachten von einer Geisteskrankheit beherrscht, weshalb eine Einweisung beantragt ist.

Geisteskrankheit

Die 48-Jährige war im Bregenzer Vorkloster zu Besuch bei einer Bekannten. Der junge Mann, der seit langem psychisch auffällig war, wohnte bei der 66-jährigen Frau, sah sie quasi als Oma. Sie ist inzwischen verstorben, allerdings ohne Fremdeinwirkung. Der Angriff kam völlig unvermittelt. Mit einem Hosengürtel hatte die Wohnungsbesitzerin noch versucht, den Mann abzuwehren. Danach ging der Mann auf die Rheinstraße, attackierte sein zweites Opfer. Dieses ahnte Schlimmes, als ihn der Bregenzer plötzlich ansprach, mit einem großen Messer in der Hand. Das Opfer wollte wegrennen, entkam dem Gewalttäter jedoch nicht. Das Gutachten ergibt, dass der Angreifer eindeutig nicht zurechnungsfähig war, weshalb es in dem Fall um ein Unterbringungsverfahren geht. Der Mann kann nicht für schuldig erklärt werden, denn er war nicht schuldfähig. Er ist auch nicht „Angeklagter“ sondern „Betroffener“, so ist die Terminologie. Für Opfer, ist ein großer Nachteil, gibt es in derartigen Verfahren kein Schmerzensgeld oder ähnliche Entschädigungen.