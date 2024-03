Brunner zu Inflation: 4,3 Prozent sind noch zu hoch, keine Frage

Im Februar betrug die heimische Inflationsrate 4,3 Prozent, während sie im Euroraum nur um 2,8 Prozent nach oben ging.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) meinte nun zu den "OÖ Nachrichten", die Teuerung werde in den nächsten Monaten zurück gehen, "4,3 Prozent sind aber noch zu hoch, keine Frage". Auf den Einwand, das die Regierung mit Förderungen die Inflation angeheizt habe, meinte Brunner: "Darum überlegen wir, welche Maßnahmen wir auslaufen lassen und welche nicht."

Wohnbaupaket: Wohnungskäufer und Häuselbauer warten zu

Dass das kürzlich angekündigte Wohnpaket den Bau bis zur Umsetzung noch einmal eingebremst hat, weil Wohnungskäufer und Häuselbauer nun zuwarten, bewertete Brunner so: "Maßnahmen, die einfach umsetzbar sind, haben wir so schnell wie möglich beschlossen. Der Wegfall der Nebengebühren gilt ab 1. April und bringt bis zu 11.500 Euro Entlastung." Beim Zweckzuschuss an die Bundesländer und bei den begünstigten Darlehen mit 1,5 Prozent Verzinsung fehlten manche Details, die nun mit Ländern und Koalitionspartner abgestimmt würden.