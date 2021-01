Brunner: "Raus mit dem Impfstoff"

Staatssekretär Markus Brunner spricht sich für eine rasche Verimpfung aus und lobt Landeshauptmann Markus Wallner für seine Kritik.

Staatssekretär Markus Brunner war am Freitagabend zu Gast in "Vorarlberg live" und sprach sich für die Änderung im Impfplan aus. "Raus mit dem Impfstoff. Jeder Tag an dem früher geimpft wird, ist ein gewonnener Tag." Erst am Freitag wurde bekannt, dass ab sofort die Bundesländer selbst für die Verteilung und den Einsatz der Impfstoffe verantwortlich sind, bestellt wird nach wie vor über den Bund. Dies sei nach Absprache mit Landeshauptleuten so entschieden worden. "Landeshauptmann Markus Wallner war da federführend und hat auf die Verimpfung gedrängt", so Brunner im Interview. Wallner.