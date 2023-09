Brunner bietet den Ländern zusätzliche Mittel

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will neue Dynamik in die Finanzausgleichsverhandlungen bringen und hat den Ländern heute einen neuen Vorschlag vorgelegt. Dieser sieht einen Zukunftsfonds vor, über den zielgebunden zusätzliche Mittel fließen sollen, hieß es auf APA-Anfrage. Diese sollen den Bereichen Kinderbetreuung, Wohnen und Klima/Umwelt zu Gute kommen. Über die Höhe der Dotierung schweigt man sich freilich noch aus. Dennoch sieht Vorarlberg einen Fortschritt.

Vom Prinzip her ist vorgesehen, dass es in jedem Bundesland definierte und messbare Ziele in den Bereichen Kinderbetreuung, Wohnen sowie Klima und Umwelt geben soll. Erreichen die Länder diese, soll es mehr Geld seitens des Bundes geben. Der Finanzminister sieht darin einen "völlig neuen und innovativen Denkansatz" im Finanzausgleich. Es gehe nicht nur darum, Geld von einer Gebietskörperschaft in die andere zu geben, sondern gemeinsam Österreich zukunftsfit zu machen.

Vorarlbergs Landeshauptmann und Ländervertreter Markus Wallner (ÖVP) sah die Verhandlungen zum Finanzausgleich indes auf gutem Weg. Nach der Gesprächsrunde am Freitag sprach er von einem "Schritt in die richtige Richtung". Nach den angekündigten Bundesmitteln von 4,5 Mrd. Euro für die Elementarpädagogik begrüßte Wallner "ausdrücklich" den von Brunner vorgeschlagenen Zukunftsfonds, über den für Länder und Gemeinden zusätzliche Mittel fließen sollen.

"Wichtig sind gemeinsame Zielsetzungen in diesem Fonds - diese müssen vor allem auch gemeinsam ausgearbeitet werden", betonte der Landeshauptmann. Die Ausgaben der Länder und Kommunen stiegen bei Elementarpädagogik, Pflege und Gesundheit stark an, viel stärker als beim Bund. Diese Entwicklung müsse der Bund mit mehr Mitteln abgelten, schließlich müssten Länder und Gemeinden diese Aufgaben nicht nur weiterhin qualitativ hochwertig erfüllen, sondern die Angebote auch weiter ausbauen. "Das Bemühen des Bundes, zu einer Lösung im Sinne aller Beteiligten zu kommen, ist sichtbar. Es geht vorwärts", so Wallner, "Die Landezone ist aber noch nicht erreicht und es werden noch weitere Gespräche notwendig sein." Bis zur außerordentlichen Landeshauptleutekonferenz in Wien am 18. September werde man intensiv weiterverhandeln "und dort hoffentlich einen weiteren Schritt vorankommen."