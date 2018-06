Brückenfest in Höchst: „Mir pfiffand uf’d Grenz!“

Seit zwei Jahren arbeiten die Gemeinden im St. Galler und Vorarlberger Rheintal intensiv für mehr Radverkehr imRahmen der Initiative „Velotal Rheintal“ zusammen.

Das wurde jetzt so richtig gefeiert: Die Gemeinden Höchst und St. Margrethen luden am Sonntag zu einem großen Fest auf der eigens für den Kfz-Verkehr gesperrten Grenzbrücke. Das Highlight: Ein neues Radbarometer zählt, wieviele Radfahrende – oder Velofahrende – auf dem neuen Radweg über die Brücke zukünftig unterwegs sind. „Die Zusammenarbeit mit dem St. Galler Rheintal ist mir dabei ein großes Anliegen und dass die beiden Gemeinden diese Initiative so aktiv aufnehmen, freut mich besonders“, sagte Landesrat Rauch.