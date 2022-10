Brückeneinsturz in Indien: Zahl der Toten steigt auf 141

Die Zahl der Toten beim Einsturz einer Hängebrücke über einem Fluss im Westen Indiens ist auf 141 gestiegen. Viele weitere seien in kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht worden.

Zwei weitere Menschen würden noch vermisst, berichtete die örtliche Nachrichtenagentur IANS unter Berufung auf die Polizei am Montag. Rund 177 Menschen seien gerettet worden, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV. Die Rettungsarbeiten mit Booten dauerten noch an. Behördenvertreter befürchten, dass die Zahl der Opfer noch stark steigen könnte.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend (Ortszeit) in Morbi im Bundesstaat Gujarat. Viele Opfer stürzten ins Wasser. Die über den Fluss Machchhu führende Fußgängerbrücke sei nach monatelangen Sanierungsarbeiten erst vergangene Woche wiedereröffnet worden, hieß es.

Kurz nach Wiedereröffnung: Hängebrücke stürzte ein

Dem Ansturm der großen Menge habe die Brücke nicht standhalten können, berichteten die Behörden. Unzählige Menschen fielen in den Fluss Machchu, als die Brücke am Sonntagabend (Ortszeit) einstürzte. In sozialen Medien kursierende Videos zeigten, wie einige sich verzweifelt an Metallseile der teils hinabgesunkenen Brücke klammerten.