Bruce Cradle: Charity für den Verein Schmetterlinge

Charity Juke Box mit dem Singer/Songwriter: Am Freitag (19.30 Uhr) steigt auf VOL.AT das Online-Konzert im Dienst der guten Sache: Ihr wünscht, Bruce spielt: Alle Einnahmen kommen dem Verein Schmetterlinge zugute, der sich um kindliche Opfer von sexualisierter Gewalt kümmert.

Der Verein "Schmetterlinge" und deren wertvolle Arbeit liegen Bruce Cradle schon seit Jahren sehr am Herzen, deshalb wird es für ihn wieder mal höchste Zeit, die Charity Jukebox sprechen und singen zu lassen!

Du spendest – Bruce spielt für euch!

Und so läuft's:

2. Spende gleich per Überweisung: IBAN: AT 87 5800 0144 3860 0011

4. "Chill down or shake“ zu deinem Song – Cheers!

Verein Schmetterlinge: Hilfe für Kinder, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden

"Wir begleiten und beraten in unserer Selbsthilfe-Organisation seit 2008 Betroffene von sexualisierter Gewalt und deren Angehörige. Uns finden Mütter mit ihren betroffenen Kindern, Teenager, junge Erwachsene und alle, die sich sonst noch angesprochen fühlen. Weil wir eine Interessensvertretung von Betroffenen sind, finanzieren wir uns ausschließlich aus eigenen Projekten und Sponsoring. Ein Fels in der Brandung ist seit vielen Jahren die Charity Juke Box und deren Vater, unser langjähriger Freund und Unterstützer Bruce Cradle", zeigt sich Karin Kaufmann, Gründerin des Vereins Schmetterlinge, dankbar für das Engagement des Musikers.

"Wir freuen uns riesig auf das Live-Konzert in der digitalen Welt mit euch! Wenn es endlich nach langer Zeit heißt: Bruce Cradle on Stage mit seiner Charity Juke Box!", schließt Karin Kaufmann.

Der Stream wird am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, auf VOL.AT übertragen. Außerdem gibt es in der Sendung eine Video-Premiere Ace of States, der neuen Band von Bruce Cradle.